«Газпром» остановит поставки газа в Китай по «Силе Сибири» из-за профилактических работ

Поставки газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири» из России в Китай остановятся в период с 29 марта по 4 апреля в связи с проведением профилактических работ. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы «Газпрома» пишет «Интерфакс».

В компании напомнили, что, согласно договоренностям с китайской CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год — весной и осенью. В минувшем году весенняя профилактика была проведена в первую половину апреля.

В начале февраля «Газпром» и китайская CNPC подписали еще один договор о продаже газа в Китай с поставкой с Дальнего Востока объемом 10 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, в декабре президент России Владимир Путин заявил о прогрессе в проработке проекта второго трубопровода из России в Китай, который пойдет через Монголию. Предварительно его называют «Силой Сибири-2».

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года. Предполагается, что на максимальный уровень прокачки в 38 миллиардов кубометров магистраль выйдет в течение пяти лет. За 2020 год было поставлено 4,1 миллиарда кубометров, за 2021-й — 10,4 миллиарда. По сравнению с общим экспортом Газпрома эти цифры относительно невелики. Так, европейским потребителям компания поставляет в районе 200 миллиардов кубометров газа в год.