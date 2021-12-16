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Путин рассказал о работе над продолжением «Силы Сибири-2»

Путин: проработка проекта трубопровода из РФ в Китай через Монголию продвигается успешно

Фото: Globallookpress.com

Проработка проекта трубопровода из России в Китай через Монголию продвигается успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, передает РИА Новости.

«В практической проработке — проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, и двигается успешно», — сказал Путин. По его словам, уже определены оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры. Окончательное технико-экономическое обоснование проекта трубопровода, который станет продолжением «Силы Сибири-2», будет готово в ближайшие недели.

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Путин также заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80 процентов потребности страны в нефтепродуктах. Он отметил, что российские энергокомпании заинтересованы расширять свое присутствие на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов. В настоящее время началась регистрация «Роснефти» в качестве оператора нового топливо-заправочного комплекса в международном аэропорту Улан-Батора.

Ранее сообщалось, что строительство трубопровода «Союз Восток» из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году. 960-километровый объект станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири-2», экспортная мощность может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза.

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Платон Щукин
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