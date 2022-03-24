Стало известно о возможном тюремном сроке для бойца UFC Масвидаля
Американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалю грозит тюремный срок за нанесение побоев соотечественнику Колби Ковингтону. Об этом стало известно MMA Fighting.
Масвидалю предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном причинении вреда здоровью. В случае признания бойца виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Также ему может быть назначен штраф в размере 10 тысяч долларов.
22 марта спортсмены, выступающие в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), устроили драку в ресторане Papi Steak в Майами. На место происшествия была вызвана полиция.
5 марта американцы провели поединок в рамках турнира UFC 272. Ковингтон одержал победу единогласным решением судей. Масвидаль потерпел третье поражение подряд. До этого он дважды дрался с действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом.
Масвидаль и Ковингтон в прошлом были друзьями. Они познакомились в зале American Top Team в 2011 году.