Стало известно о возможном тюремном сроке для бойца UFC Масвидаля

Бойцу UFC Масвидалю грозит до 15 лет лишения свободы за драку в ресторане с Ковингтоном

Американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалю грозит тюремный срок за нанесение побоев соотечественнику Колби Ковингтону. Об этом стало известно MMA Fighting.

Масвидалю предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном причинении вреда здоровью. В случае признания бойца виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Также ему может быть назначен штраф в размере 10 тысяч долларов.

22 марта спортсмены, выступающие в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), устроили драку в ресторане Papi Steak в Майами. На место происшествия была вызвана полиция.

5 марта американцы провели поединок в рамках турнира UFC 272. Ковингтон одержал победу единогласным решением судей. Масвидаль потерпел третье поражение подряд. До этого он дважды дрался с действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом.

Масвидаль и Ковингтон в прошлом были друзьями. Они познакомились в зале American Top Team в 2011 году.