Тренер сборной России описал реакцию Тутберидзе на допинг-скандал с Валиевой

Тренер сборной России описал реакцию Тутберидзе на допинг Валиевой фразой «ходила серая»

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин описал поведение Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине на фоне скандала с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Газета.ru».

«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица», — заявил Яшанькин. По его мнению, тренер испытала серьезное давление из-за ситуации с Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла четвертое место.

Допинг-скандал вокруг фигуристки разгорелся после командного турнира, где россияне завоевали первое место. Были обнародованы результаты допинг-пробы Валиевой от декабря 2021-го, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения призеров командного турнира и настаивал на отстранении спортсменки.