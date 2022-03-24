Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Екатерина Александрова
Завтра
17:00 (Мск)
Виктория Азаренко
Майами (ж)
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тренер сборной России описал реакцию Тутберидзе на допинг-скандал с Валиевой

Тренер сборной России описал реакцию Тутберидзе на допинг Валиевой фразой «ходила серая»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин описал поведение Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине на фоне скандала с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Газета.ru».

«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица», — заявил Яшанькин. По его мнению, тренер испытала серьезное давление из-за ситуации с Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла четвертое место.

Допинг-скандал вокруг фигуристки разгорелся после командного турнира, где россияне завоевали первое место. Были обнародованы результаты допинг-пробы Валиевой от декабря 2021-го, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения призеров командного турнира и настаивал на отстранении спортсменки.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина снова обменялись пленными
Выявлена новая способность динозавров
Украинский кризис назвали одной из причин запуска КНДР межконтинентальной ракеты
Стилистка раскрыла четыре способа бесплатно разнообразить гардероб
Российские власти помогут молодым бизнесменам в Арктической зоне
Пропавшего в российском регионе подростка нашли мертвым
На Украине начнут сажать в тюрьму за съемку военных
Московский таксист напал на пассажирку с перцовым баллончиком
Депутат высказался об ответе на санкции США против Госдумы
Дефицит бумаги предложили решить с помощью борщевика
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.