Захарова рассказала о последствиях отказа от российских энергоносителей

Захарова: отказ от российской нефти и газа приведет к разбалансировке мировой системы

Отказ от российской нефти и газа приведет к разбалансировке мировой энергетической системы. О таких последствиях на брифинге рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нынешняя ситуация негативно сказывается на энергетических рынках по вине США. И специалисты прекрасно понимают, что отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему и нанесет ущерб инициаторам рестрикций и потребителям», — пояснила дипломат, отметив, что не российская сторона стала инициатором энергетической конфронтации.

Ранее Захарова заявила, что неблагоразумные действия США привели отношения Москвы и Вашингтона к виртуальной точке невозврата, однако надежда на улучшение ситуации еще есть. По ее словам, Россия много лет предлагала Вашингтону открытый диалог «на принципах взаимности и уважения российских национальных интересов». «Наверное, шанс договориться еще есть, но если они продолжат идти этой дорогой, то они этот шанс в очередной раз упустят», — отметила дипломат.