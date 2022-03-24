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Захарова рассказала о точке невозврата в отношениях с США

Представитель МИД Захарова заявила о точке невозврата в отношениях России и США
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Неблагоразумные действия США привели отношения Москвы и Вашингтона к виртуальной точке невозврата, однако надежда на улучшение ситуации еще есть. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Администрация США своим недопустимым и возмутительным поведением практически подвела Вашингтон к виртуальной точке невозврата в двухсторонних отношениях [с Россией]. Еще раз: это был их путь. Мы много лет предлагали Вашингтону открытый диалог на принципах взаимности и уважения российских национальных интересов. Наверное, шанс договориться еще есть, но если они продолжат идти этой дорогой, то они этот шанс в очередной раз упустят», — отметила дипломат.

Ранее Захарова рассказала о раздаче европейского оружия уголовникам на Украине. По ее мнению, оружие, которое раздали киевские власти, будет применено против «натовцев и жителей натовских стран, которые сейчас это активно поощряют».

Также официальный представитель МИД назвала безуспешным участие Берлина и Парижа в «нормандском формате». Она обратила внимание, что у Франции и Германии было восемь лет для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По словам Захаровой, Россия не раз указывала им на возмутительную избирательность подходов в разрешении украинского кризиса.

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Виктория Кондратьева
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