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Захарова рассказала об угрожающих Европе украинских уголовниках

Захарова рассказала о раздаче европейского оружия уголовникам на Украине

Фото: Globallookpress.com

Оружие, которым западные страны активно «накачивали» Киев, бесконтрольно раздавалось всем желающим, включая уголовников. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат рассказала об угрожающих Европе вооруженных украинских уголовниках. «Все-таки в Париже должны же понимать, куда пойдут потом эти уголовники с ПЗРК? Никакая Варшава и никакая Польша, и никакая Чехия их не остановят. Они пойдут дальше. Это оружие будет применено против тех самых натовцев и жителей натовских стран, которые сейчас это активно поощряют», — подчеркнула она.

Захарова указала, что «буфер» в виде Восточной Европы не остановит вооруженных. «Они доберутся до самого вожделенного», — заключила представитель МИД.

Ранее официальный представитель МИД назвала безуспешным участие ФРГ и Франции в «нормандском формате». Он обратила внимание, что у Франции и Германии было восемь лет для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По словам Захаровой, Россия не раз указывала Парижу и Берлину на возмутительную избирательность подходов в разрешении украинского кризиса.

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Виктория Кондратьева
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