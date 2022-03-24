Захарова назвала безуспешным участие Германии и Франции в Минском процессе

Представитель МИД Захарова назвала безуспешным участие ФРГ и Франции в Минском процессе

У Франции и Германии было восемь лет для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Россия не раз указывала Парижу и Берлину на возмутительную избирательность подходов в разрешении украинского кризиса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат назвала безуспешным участие ФРГ и Франции в «нормандском формате». «Мы терпеливо указывали Парижу и Берлину на возмутительную избирательность их подходов к происходящему. Неоднократно говорили о пагубности намеренного замалчивания противоправных русофобских выходок киевского режима и открытое несогласие выполнять Минские соглашения», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что Запад планировал разместить на Украине ядерное оружие. Она отметила, что в планы западных стран входили создание и разработка на Украине ядерных технологий и соответствующих вооружений.