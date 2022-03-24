Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России раскрыл план НАТО по Украине

Мария Захарова заявила, что Запад планировал разместить на Украине ядерное оружие

Фото: Globallookpress.com

У стран НАТО были планы по накачиванию Украины ядерным оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«План был следующий: сначала накачка оружием, затем завершение истории в Донбассе силовым путем, ну и прямой открытый путь к размещению там всего того, что подразумевает натовское присутствие», — раскрыла дипломат.

Захарова добавила, что в планы стран Запада входили создание и разработка на Украине ядерных технологий и соответствующих вооружений. «Они были готовы к такому развитию сценария», — заключила она.

Ранее Захарова заявила, что как минимум 30 государств предоставили оружие Украине. Дипломат отметила, что такая ситуация не только ведет к затягиванию военного конфликта, но и чревата непредсказуемыми последствиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США ввели новые санкции против России
В России высказались о судьбе YouTube после разблокировки канала советского кино
Россия вышлет черногорского дипломата
Захарова оценила возможный запрет на заход в порты Латвии российским кораблям
Российские миллиардеры стали богаче
Блогерша показала легкий способ подогнать под фигуру джинсы маленького размера
Российский губернатор рассказал о здоровье Жириновского
НАТО создаст четыре новые боевые группы на востоке альянса
Россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров
На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.