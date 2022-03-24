МИД России раскрыл план НАТО по Украине

Мария Захарова заявила, что Запад планировал разместить на Украине ядерное оружие

У стран НАТО были планы по накачиванию Украины ядерным оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«План был следующий: сначала накачка оружием, затем завершение истории в Донбассе силовым путем, ну и прямой открытый путь к размещению там всего того, что подразумевает натовское присутствие», — раскрыла дипломат.

Захарова добавила, что в планы стран Запада входили создание и разработка на Украине ядерных технологий и соответствующих вооружений. «Они были готовы к такому развитию сценария», — заключила она.

Ранее Захарова заявила, что как минимум 30 государств предоставили оружие Украине. Дипломат отметила, что такая ситуация не только ведет к затягиванию военного конфликта, но и чревата непредсказуемыми последствиями.