Захарова назвала число предоставивших оружие Украине стран

Представитель МИД Захарова заявила, что как минимум 30 стран предоставили оружие Украине

Как минимум 30 государств предоставили оружие Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что такая ситуация не только ведет к затягиванию военного конфликта, но и чревата непредсказуемыми последствиями. «Это напрямую является угрозой мирного гражданского населения, учитывая, что боевики используют их в качестве живого щита», — заявила Захарова.

Захарова также заявила, что, осуществляя подобные поставки, западные страны нарушают собственные обязательства по нераспространению и безопасному хранению оружия. Она напомнила о принципах, регулирующих передачу легкого стрелкового оружия, обычных вооружений и принципах, касающихся контроля за распространением ПЗРК.

Ранее стало известно, что Великобритания намерена направить Украине еще шесть тысяч единиц оружия, в том числе противотанковые ракеты, а также 25 миллионов фунтов стерлингов. Еще 4,1 миллиона фунтов (5,4 миллиона долларов) будет направлено на борьбу с «дезинформацией» в России и на Украине.