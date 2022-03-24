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Захарова назвала число предоставивших оружие Украине стран

Представитель МИД Захарова заявила, что как минимум 30 стран предоставили оружие Украине

Фото: Reuters

Как минимум 30 государств предоставили оружие Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что такая ситуация не только ведет к затягиванию военного конфликта, но и чревата непредсказуемыми последствиями. «Это напрямую является угрозой мирного гражданского населения, учитывая, что боевики используют их в качестве живого щита», — заявила Захарова.

Захарова также заявила, что, осуществляя подобные поставки, западные страны нарушают собственные обязательства по нераспространению и безопасному хранению оружия. Она напомнила о принципах, регулирующих передачу легкого стрелкового оружия, обычных вооружений и принципах, касающихся контроля за распространением ПЗРК.

Ранее стало известно, что Великобритания намерена направить Украине еще шесть тысяч единиц оружия, в том числе противотанковые ракеты, а также 25 миллионов фунтов стерлингов. Еще 4,1 миллиона фунтов (5,4 миллиона долларов) будет направлено на борьбу с «дезинформацией» в России и на Украине.

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Николай Чигасов
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