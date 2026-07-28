Россиянина похитили после общения в чате знакомств

В Екатеринбурге судят мужчину за похищение человека после общения в чате знакомств

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга судят местного жителя Карена Асатряна за похищение мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фигуранту вменяют статьи о разбое, грабеже, вымогательстве и похищении человека в составе организованной преступной группы.

По версии следствия, Асатрян подыскивал жертв из числа мужчин, состоящих в чатах для знакомств, вводил их в заблуждение, ведя с ними переписки и отправляя фото, а потом узнавал адрес и назначал встречи для досуга. В дом жертв врывалась уже вся банда. Потерпевших избивали, в том числе предметами, угрожали им и требовали денег. Также мужчин запугивали распространением компромата. Одна из жертв была похищена. Награбленное злоумышленники делили между собой. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Новгороде осудили мужчину за организацию нарколаборатории.

