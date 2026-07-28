Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 28 июля 2026 (обновлено: 14:52, 28 июля 2026)Силовые структуры

Россиянина похитили после общения в чате знакомств

В Екатеринбурге судят мужчину за похищение человека после общения в чате знакомств
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга судят местного жителя Карена Асатряна за похищение мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фигуранту вменяют статьи о разбое, грабеже, вымогательстве и похищении человека в составе организованной преступной группы.

По версии следствия, Асатрян подыскивал жертв из числа мужчин, состоящих в чатах для знакомств, вводил их в заблуждение, ведя с ними переписки и отправляя фото, а потом узнавал адрес и назначал встречи для досуга. В дом жертв врывалась уже вся банда. Потерпевших избивали, в том числе предметами, угрожали им и требовали денег. Также мужчин запугивали распространением компромата. Одна из жертв была похищена. Награбленное злоумышленники делили между собой. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Новгороде осудили мужчину за организацию нарколаборатории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    В Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok