В России предсказали исчезновение Android-смартфонов

Mobile-Review: Google перестала сертифицировать Android-смартфоны для России

Google перестала сертифицировать смартфоны российских производителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Mobile-Review.

Журналисты ссылаются на информацию от двух российских компаний, которые занимаются производством смартфонов. Как рассказали изданию, Google прекратила сертификацию софта, сославшись на закон об экспорте США, который запрещает передачу американских технологий в Россию. Отказ Google одобрять выпуск Android-смартфонов подтвердили две отечественные компании.

Специалисты Mobile-Review объяснили, что из-за запрета российские компании не смогут выпускать телефоны на базе Android и с поддержкой сервисов Google — например, Google Play, Google Pay, YouTube. Также эксперты предсказали риск полного исчезновения Android-смартфонов от других производителей. Это возможно в том случае, если Google откажется от сертифицирования всех без исключения смартфонов, поставляемых на российский рынок.

Позже авторы продемонстрировали сообщение о приостановке процесса сертификации Android-смартфонов от Google, предположительно, отправленное компании DEXP.

«Возможно, что в Google пытаются подстелить соломку, и это временная остановка», — отметили журналисты. По словам авторов, при негативном сценарии отечественный рынок ждет параллельный импорт и активация смартфонов вне территории России.

25 марта стало известно, что Apple приостановила поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. Об этом компания уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК).