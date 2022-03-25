«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневку

«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня из-за дефицита компонентов

«АвтоВАЗ» переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня из-за дефицита поставок электронных компонентов, говорится на сайте компании.

На новый график перейдут работники заводов в Ижевске и Тольятти. Сокращенную рабочую неделю введут на три месяца. В компании уточнили, что режим неполной недели распространяется на всех сотрудников.

Ранее российский автогигант принял решение перенести летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля, во время которого приложит «максимум усилий для восстановления цепочек поставок комплектующих». Кроме того, для сохранения уровня доходов персонала руководство «АвтоВАЗа» обратилось за поддержкой в правительство. По словам компании, средства уже выделены.

Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями, отметили в «АвтоВАЗе». Компания готовит версии некоторых моделей Lada, которые получат меньшее количество импортных деталей. В начале марта концерн объявил о повышении цен на все модели Lada. В среднем рост цен на автомобили составил около 15 процентов.