Lada получит меньше импортных деталей

«АвтоВАЗ» готовит специальные версии Lada с меньшим количеством импортных комплектующих

Российский концерн «АвтоВАЗ» объявил о подготовке новых специальных версий автомобиля Lada, которые получат меньшее количество импортных деталей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении концерна.

В «АвтоВАЗе» также заверили, что принимают все возможные меры для сохранения рабочих мест в компании. Коллектив российского концерна насчитывает 40,8 тысячи сотрудников.

3 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей на четыре дня из-за дефицита электронных компонентов. Также с начала марта российский концерн объявил о повышении цен на все модели Lada. Из обновленного прайс-листа следует, что в среднем рост цен на автомобили составил около 15 процентов.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 22 февраля заявлял, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и западные санкции спровоцируют взлет спроса на автомобили Lada.