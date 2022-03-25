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Азербайджан ответил на обвинение в нарушении линии соприкосновения в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о столкновении с ВС Армении

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство обороны Азербайджана ответило на обвинения Армении в нарушении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В Минобороны заявили, что подразделения азербайджанской армии «продолжают процесс уточнения мест своей дислокации и позиций без применения силы», и опровергли сообщения о применении беспилотников и столкновении с Вооруженными силами (ВС) Армении.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, якобы применялись БПЛА и произошло вооруженное столкновение, приведшее к гибели наших военнослужащих, — ложь и провокация», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Армении сообщили, что войска Азербайджана начали вторжение в зону ответственности российских миротворцев в районе села Парух в Карабахе. В частности, в МИД заявили, что азербайджанские подразделения открыли огонь по опорным пунктам армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). До этого Ереван обвинял Баку в перекрытии газоснабжения Карабаха.

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Георгий Нестеров
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