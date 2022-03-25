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В ДНР предрекли «психологический надлом» украинской армии

В Народной милиции ДНР назвали взятие Мариуполя «психологическим надломом» для ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) «психологический надлом» в случае взятия Мариуполя. Его цитирует NEWS.ru.

По его словам, украинская армия сопротивляется серьезно и действует без паники, поэтому силам ДНР и России нужно искать слабые стороны противника, чтобы его «сломать». Одной из таких возможностей Басурин назвал взятие Мариуполя.

«Сама по себе ситуация тяжелая. Поэтому нужен психологический надлом. Первый надлом, который произойдет, — это Мариуполь. Второй психологический надлом — это окружение самой боеспособной группировки украинских войск», — заявил он.

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19 марта

Предугадывание действий украинской армии, подчеркнул Басурин, позволит сохранить жизнь бойцам и нанести существенный урон противнику.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сравнил бои за Мариуполь с «затягиванием удавки». По его словам, на некоторых направлениях объединенные войска ДНР и России «вгрызлись» в оборону украинской армии, где-то спокойно и планомерно двигаются вперед, взломав первую линию обороны.

Он также обвинил украинские войска в использовании местного населения в качестве живого щита.

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Алевтина Запольская
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