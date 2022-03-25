В Белоруссии задержали подозреваемого в шпионаже поляка

КГБ Белоруссии сообщил о задержании поляка, подозреваемого в шпионаже

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о задержании в Гродно гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. Сообщение ведомства опубликовало БЕЛТА.

В КГБ также заявили, что задержанию поляка в нарушение белорусского законодательства попытались помешать генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустел. Об этом комитет уже проинформировал Министерство иностранных дел республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране действовали 12 украинских шпионов, находившихся под видом дипломатов. Он также назвал их «украинскими подкрышниками».

22 марта белорусские спецслужбы сообщили о ликвидации украинской резидентуры на территории республики. По данным КГБ Белоруссии, около двух десятков человек, действовавших под видом дипломатов, оказались кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины.

