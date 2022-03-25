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Курс биткоина резко вырос

Курс биткоина вырос и торгуется на уровне 44 912 долларов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Курс биткоина поднялся до 45 тысяч долларов впервые с января этого года, о резком росте свидетельствуют данные площадки Coindesk.

На момент публикации заметки биткоин опустился и торгуется на уровне 44 912 долларов (на 3,49 процента).

21 марта вице-премьер Александр Новак призвал легализовать майнинг криптовалют в России. «У нас есть свободные мощности. Важно, чтобы это было на законодательном уровне закреплено», — отметил он.

Bitcoin от TradingView

В конце января ЦБ выпустил доклад, в котором рекомендовал запретить в России оборот и майнинг криптовалют. Позднее Минфин подготовил концепцию их регулирования, не предполагающую запрета цифровых активов. Ее уже утвердило правительство.

Генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что рост курса криптовалют продолжится, так как люди ищут альтернативы традиционным финансовым инструментам в условиях экономической нестабильности.

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Платон Щукин
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