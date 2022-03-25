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Разбившийся в Китае Boeing 737 не подал сигнала тревоги

China Eastern Airlines: разбившийся в Китае Boeing 737 не подавал никаких сигналов тревоги

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Разбившийся на юге Китая Boeing 737 не подавал никаких сигналов тревоги перед крушением. Об этом заявил представитель авиакомпании China Eastern Airlines Лю Сяодун, его цитирует РИА Новости.

Сяодун отметил, что связь с экипажем воздушного судна была нормальной вплоть до момента его исчезновения с радаров. Известно, что Boeing 737 находился на высоте около 8,8 километра, когда вошел в пикирование. Лайнер начал терять высоту около двух часов с максимальной скоростью около 560 километров в час. Последние данные с компьютеров самолета были отправлены в 2:22 на высоте 3225 футов (около 982 метров).

Ранее на месте падения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа.

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Элла Саад
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