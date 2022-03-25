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На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй «черный ящик»

Найденный на месте крушения Boeing 737 второй «черный ящик» доставили в Пекин

Фото: Zhou Hua / Globallookpress.com

На месте падения Boeing 737 в Китае нашли второй «черный ящик», пишет РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации КНР.

Как уточнили специалисты, бортовой речевой самописец нашли еще в среду, 23 марта, но известно об этом стало только сейчас. Его доставили в лабораторию по декодированию в Пекине для извлечения и анализа данных.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Позже стало известно, что Boeing 737 находился на высоте около 8,8 километра, когда вошел в пикирование. Лайнер начал терять высоту около двух часов с максимальной скоростью около 560 километров в час. Через двадцать секунд скорость снижения замедлилась, и в течение следующих 45 секунд пикирование было приостановлено.

Позже самолет выровнялся на высоте 2,2 километра над землей, однако через 15 секунд он снова начал стремительно падать. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

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Марина Совина
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