Раскрыты подробности крушения Boeing 737 в Китае

SCMP: разбившийся в Китае Boeing 737 начал терять высоту со скоростью около 560 км в час

Разбившийся на юге Китая Boeing 737 находился на высоте 29 100 футов (около 8,8 километра), когда вошел в пикирование. Подробности крушения самолета раскрыло South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ресурс FlightRadar24.

По информации издания, лайнер начал терять высоту около 2 часов с максимальной скоростью около 560 километров в час. Через двадцать секунд скорость снижения замедлилась, и в течение следующих 45 секунд пикирование было приостановлено.

Впоследствии самолет выровнялся на высоте 7425 футов (2,2 километра) над землей, однако через 15 секунд он снова начал стремительно падать. Через 30 секунд Boeing 737 врезался в землю в лесистой местности недалеко от города Учжоу. Последние данные с компьютеров самолета были отправлены в 2:22 на высоте 3 225 футов (около 982 метров).

21 марта Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.