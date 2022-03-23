Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыты подробности крушения Boeing 737 в Китае

SCMP: разбившийся в Китае Boeing 737 начал терять высоту со скоростью около 560 км в час

Фото: Carlos Garcia Rowlins / Reuters

Разбившийся на юге Китая Boeing 737 находился на высоте 29 100 футов (около 8,8 километра), когда вошел в пикирование. Подробности крушения самолета раскрыло South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ресурс FlightRadar24.

По информации издания, лайнер начал терять высоту около 2 часов с максимальной скоростью около 560 километров в час. Через двадцать секунд скорость снижения замедлилась, и в течение следующих 45 секунд пикирование было приостановлено.

Впоследствии самолет выровнялся на высоте 7425 футов (2,2 километра) над землей, однако через 15 секунд он снова начал стремительно падать. Через 30 секунд Boeing 737 врезался в землю в лесистой местности недалеко от города Учжоу. Последние данные с компьютеров самолета были отправлены в 2:22 на высоте 3 225 футов (около 982 метров).

21 марта Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Клиентам «Яндекс.Еды» дали совет насчет иска и компенсаций после утечки данных
Лавров уличил Запад в воровстве у России
Москвичей предупредили о шторме на выходных
Участник «Евровидения» от России рассказал о жизни в подвале
Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть
Магнитный робот сможет проникать глубоко в легкие
Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями
Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции
Рост цен в Великобритании неожиданно побил 30-летний рекорд
Россия снизит добычу нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.