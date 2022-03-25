В Совфеде рассказали о будущем сообщившего о смерти Жириновского сенатора

В Совфеде заявили, что сообщивший о смерти Жириновского сенатор может сложить полномочия

Сообщивший о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского член Совета Федерации Александр Пронюшкин по закону может подать заявление о сложении полномочий. Так на вопрос о будущем сенатора ответил «Ленте.ру» председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

При этом Тимченко рассказал, что пока такого заявления со стороны Пронюшкина не поступало.

«В законе есть закрытый перечень оснований для прекращения полномочий сенатора. В числе которых есть заявление о прекращении полномочий от самого сенатора. Сами сенаторы этим иногда пользуются», — заявил он.

Ранее покинуть свой пост Пронюшкину посоветовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пронюшкин ранее сообщил в Telegram о смерти Жириновского, однако позже удалил сообщение и извинился за распространение недостоверной информации. По информации Минздрава, Жириновский находится в стабильном состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.