Самоед подружился с осиротевшими телятами и стал их опекать

Самоед-спасатель с фермы подружился с осиротевшими телятами и начал их опекать

На ферме в австралийском городе Блайнд Байт, штат Виктория, самоед-спасатель подружился с осиротевшими телятами и стал их опекать. Об этом сообщает Daily Mirror.

36-летняя Кристен Пьер рассказала, что занимается спасением брошенных и больных коров, которые поступают к ней на ферму. Иногда на попечении у австралийки оказываются телята, которым всего один день. По словам Кристен, ее семилетний пес по кличке Сноу помогает ей заботиться о животных.

«Его всегда тянуло к больным и ослабленным коровам, которые поступали к нам, и он всегда заботился о них, пока они выздоравливали и обустраивались. Когда животные осваиваются, Сноу начинает играть с ними, и всегда очень нежно, поскольку знает, что он немного больше, чем они», — заметила Пьер. Она добавила, что коровы тоже любят самоеда: две из них повсюду следовали за псом, поскольку сильно к нему привязались.

Хозяйка фермы предположила, что желание Сноу заботиться об осиротевших животных связано с тем, что он сам когда-то потерял мать. Пьер увидела объявление о на тот момент совсем маленьком самоеде, который искал дом, в местной газете и решила его забрать.

«Он очень сочувствующий и понимающий, поэтому поддерживает коров до тех пор, пока они не почувствуют себя комфортно и спокойно. Он как будто знает, когда у нас появятся новые приемные коровы, так как всегда стоит у ворот и готов их приветствовать», — заключила Пьер.

Ранее сообщалось, что живущая на ферме в Саффолке, Англия, добродушная собака породы сенбернар стала няней для котят и новорожденных цыплят. Хозяйка трехлетней Мейбл Эмма Хааг рассказала, что собака открыла в себе любовь к детенышам животных, когда на ферме появились два диких котенка.