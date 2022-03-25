Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с конца февраля

Курс евро опустился ниже 100 рублей во время торгов в пятницу, 25 марта. Это произошло впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По данным Мосбиржи на 14:07, курс евро находился на уровне 99,75 рубля (минус 6,6 процента). Рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 3,6-6,3 процента, курс доллара снижался на 3,6 процента, до 93,5 рубля, курс евро — до 100,03 рубля (минус 6,3 процента).

Введение ограничений на операции купли-продажи иностранной валюты на бирже привели к разрыву в курсах на Московской бирже и международном валютном рынке Forex. На Forex евро стоит 106,743 рубля.

Торги на Мосбирже в пятницу открылись снижением. В середине дня в пятницу, 25 марта, российский фондовый рынок опустился на уровень 25 февраля, растеряв почти весь рост, достигнутый накануне после возобновления торгов.



