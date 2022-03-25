Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс евро опустился ниже 100 рублей

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с конца февраля

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Курс евро опустился ниже 100 рублей во время торгов в пятницу, 25 марта. Это произошло впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По данным Мосбиржи на 14:07, курс евро находился на уровне 99,75 рубля (минус 6,6 процента). Рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 3,6-6,3 процента, курс доллара снижался на 3,6 процента, до 93,5 рубля, курс евро — до 100,03 рубля (минус 6,3 процента).

Введение ограничений на операции купли-продажи иностранной валюты на бирже привели к разрыву в курсах на Московской бирже и международном валютном рынке Forex. На Forex евро стоит 106,743 рубля.

Торги на Мосбирже в пятницу открылись снижением. В середине дня в пятницу, 25 марта, российский фондовый рынок опустился на уровень 25 февраля, растеряв почти весь рост, достигнутый накануне после возобновления торгов.

Курс доллара от TradingView


Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Священник погиб при обстреле под Белгородом
Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей
Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота
Зюганов рассказал о здоровье Жириновского
Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20
Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Мишустин рассказал о состоянии здоровья Жириновского
Названо неожиданное последствие бури в Сахаре для Лондона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.