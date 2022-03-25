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Российский фондовый рынок растерял рост

Индексы Мосбиржи и РТС опустились до уровней 25 февраля

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В середине дня в пятницу, 25 марта, российский фондовый рынок опустился на уровень 25 февраля, растеряв почти весь рост, достигнутый накануне после возобновления торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 13:05 индекс Мосбиржи опустился более чем на 4 процента, до 2473 пункта, что выше закрытия 25 февраля, но ниже, чем дневной максимум в эти сутки. Индекс РТС также потерял более 4 процентов, достигнув 813 пунктов, что ниже уровня закрытия 25 февраля.

Центробанк разрешил Мосбирже открыть торги акциями 24 марта только с рядом ограничений. Инвесторам запрещено открывать короткие позиции, а кроме того, к покупке и продаже были допущены только 33 компании.

Перед этим, с 21 марта, на Мосбирже можно было торговать облигациями федерального займа (ОФЗ).

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Платон Щукин
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