Российский фондовый рынок растерял рост

Индексы Мосбиржи и РТС опустились до уровней 25 февраля

В середине дня в пятницу, 25 марта, российский фондовый рынок опустился на уровень 25 февраля, растеряв почти весь рост, достигнутый накануне после возобновления торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 13:05 индекс Мосбиржи опустился более чем на 4 процента, до 2473 пункта, что выше закрытия 25 февраля, но ниже, чем дневной максимум в эти сутки. Индекс РТС также потерял более 4 процентов, достигнув 813 пунктов, что ниже уровня закрытия 25 февраля.

Центробанк разрешил Мосбирже открыть торги акциями 24 марта только с рядом ограничений. Инвесторам запрещено открывать короткие позиции, а кроме того, к покупке и продаже были допущены только 33 компании.

Перед этим, с 21 марта, на Мосбирже можно было торговать облигациями федерального займа (ОФЗ).