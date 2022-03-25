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Экономика

Российский фондовый рынок открылся снижением

Индекс Мосбиржи в начале торгов опустился на 0,13 процента

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В начале торгов на Московской бирже российский фондовый рынок умеренно снижается. После первых минут роста по состоянию на 10:16 индекс Мосбиржи опустился на 0,13 процента до 2575,18 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Доллар с начала дня незначительно подешевел по отношению к рублю, до 96,85 рубля, а евро вырос на 6,4 процента до 110,82 рубля.

Торги на Мосбирже возобновились накануне в ограниченном режиме после почти месячного перерыва, связанного с вооруженным конфликтом на Украине. Инвесторам запрещено открывать короткие позиции, а кроме того, к торгам допущены лишь акции наиболее ликвидных бумаг. По итогу дня индекс Мосбиржи вырос на 4,43 процента.

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