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ФАС завела дело против двух сахарных заводов

Федеральная антимонопольная служба завела дело против двух сахарных заводов на Кубани

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные службы. Предприятия заподозрили в картельном сговоре, если вина будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

Дело было возбуждено после сообщения губернатора Кубани о повышении отпускных цен Павловским сахарным заводом и «Сахарным комбинатом Тихорецкий». Как сказали в ФАС, предпосылок для значительно повышения цен нет, так что в действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар. Ранее служба возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области.

То же было сделано в отношении крупных ретейлеров — «Магнита» и «Пятерочки». «Компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — указывали в ФАС. В разговоре с «Лентой.ру» председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что «Пятерочка» и «Магнит» вряд ли специально придерживали сахар на складах, чтобы создать ажиотажный спрос. Он объяснил нехватку продукта в магазине активностью покупателей и сложностями с дополнительными поставками в течение дня.

Вице-премьер Виктория Абрамченко призывала граждан не поддаваться панике из-за сахара. Она заверила, что Россия обладает достаточными для удовлетворения внутреннего спроса запасами сахара и гречки, ажиотажный спрос на них ничем не оправдан.

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Платон Щукин
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