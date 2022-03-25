Фотограф заставил полную модель переплатить за съемку из-за лишнего веса

Фотограф заставил плюс-сайз-модель переплатить за съемку из-за ее веса и подвергся критике

Американский фотограф заставил плюс-сайз-модель переплатить за съемку из-за лишнего веса и подвергся критике в сети. Об этом сообщает NewsWeek.

24-летняя Меган Месвескас рассказала, что связалась с фотографом Уильямом Лордсом, чтобы сделать кадры для своего портфолио. Она была шокирована тем фактом, что в прайс-листе мужчины стоимость фотосессии для полных девушек на 100 долларов (9887 рублей) превышала цену аналогичной услуги для худых представительниц индустрии.

«Моя челюсть отпала, когда я увидела его сообщение. Зачем разделять женщин по таким признакам, если нам и так тяжело внедрять инклюзивность в модельный бизнес? С чего он вообще взял, что я считаю себя плюс-сайз-моделью?» — посетовала героиня материала в соцсетях.

Однако Лордс высказался в свою защиту, заявив, что повысил цену для полных клиенток, поскольку ему сложнее найти одежду их размера при подготовке к съемке. «Легко обвинять, не разбираясь в теме. Я темнокожий мужчина, живущих в США, и белые женщины будут говорить, что я их дискриминирую? Меня это ранит», — оправдался он.

Отмечается, что фотограф планирует подать судебную жалобу на Месвескас за клевету. В то же время он принял решение уравнять цены в прайсе для манекенщиц всех комплекций.

В сентябре 2020 года Эмили Ратаковски в личном очерке рассказала о домогательствах со стороны фотографа Джонатана Ледера. Модель отметила, что во время съемки выпила красного вина и ближе к вечеру почувствовала себя нетрезвой, в связи с чем она размыто помнит происходящее. Далее она подробно описала сцену насилия в размещенном материале.