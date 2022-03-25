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В США предложили бесплатный дом с подвохом

В США предложили бесплатно забрать дом, который придется перенести на другой участок

Фото: Unsplash

В США предложили бесплатно забрать дом, однако недвижимость оказалась с подвохом — после приобретения новые хозяева будут обязаны перенести объект на другой участок. Место, на котором располагается особняк на данный момент, хочет использовать больница, сообщает The Sun.

Построенный в 1910 году дом находится в графстве Линкольн в Канзасе. Снаружи недвижимость выглядит обветшалой, но в объявлении о поиске владельца подчеркивается, что внутри дела обстоят лучше. В распоряжении новых хозяев окажутся два этажа общей площадью 185,8 квадратного метра, просторная гостиная с камином, столовая, кухня и ванная. Интерьер особняка отличается большим количеством деталей из дерева: дуба и сосны.

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Фонд экономического развития графства Линкольн выделит на перенос недвижимости 22 тысячи фунтов стерлингов (30 тысяч долларов). Кроме того, недалеко от нынешнего местонахождения есть несколько бесплатных земельных участков. За перенос и приобретение объекта платить не нужно, однако желающему забрать недвижимость все же придется потратиться на ремонт экстерьера. По предварительным оценкам, реновация обойдется владельцу в 144 тысячи фунтов (150 тысяч долларов).

В феврале от необычного дома решил избавиться певец Робби Уильямс. Артист выставил на продажу усадьбу XVII века в английской деревне Комптон-Бассет в графство Уилтшир. По словам звезды, жилье населено призраками. Уильямс попросил за недвижимость девять миллионов фунтов стерлингов.

Александра Качан
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