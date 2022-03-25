Финансист разъяснил сложность отказа от российского газа для Европы

Аналитик Подлевских счел невозможным отказ Европы от российского газа в ближайшие два года

Европа может заместить поставки нефти и частично газа из России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» независимый финансовый аналитик Николай Подлевских. Он уточнил, что на данный момент зависимость от российского газа в Европе составляет 35-38 процентов, теоретически, объемы поставок можно было бы сократить за счет альтернативных поставщиков и возобновляемых источников энергии, но с этим возникнет ряд сложностей.

Власти Германии захотели вдвое сократить импорт нефти и газа из России к середине 2022 года. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал, что Минэкономики ФРГ добилось успехов в снижении зависимости страны от российских энергетических ресурсов. «Германия находится в процессе быстрого сокращения своей энергетической зависимости от России и размещения энергоснабжения на более широкой основе», — резюмировал он.

Альтернативные источники

«Зависимость Европы от российской нефти, действительно, может быть существенно уменьшена. Дело в том, что рынок нефти — глобальный, поставки из России легко могут быть замещены другими направлениями. Даже если полностью их перекрыть, в принципе, ЕС может закупать необходимые объемы и в другом месте, хоть цены, конечно, и вырастут», — сказал Подлевских.

С газом, по словам аналитика, ситуация немного иная. Дело в том, что рынок газа не является глобальным, он сегментирован на несколько крупных подрынков: европейский, тихоокеанский и прочие. И в такой картине мира заместить российский газ в Европе в краткосрочной перспективе невозможно.

«Вместе с тем, когда в ФРГ говорят о том, что собираются сократить зависимость до 30 процентов к середине текущего года, не уточняют, что на данный момент эта зависимость составляет 35-38 процентов, то есть, шаг не такой уж и большой, его, действительно, можно сделать», — объяснил финансовый аналитик.

Несмотря на то, что зависимость в 35-38 процентов кажется не такой уж и значительной, Подлевских объяснил, что заместить их на данный момент просто нечем. Штаты могут нарастить мощности и увеличить поставки СПГ, можно добиваться увеличения поставок СПГ из Катара, который является одним из крупнейших экспортеров. Но здесь тоже есть свои сложности.

«С Катаром проблема в том, что он работает по долгосрочным контрактам, поставляя на Юго-Восточную Азию. И, если он подпишет новые контракты с Европой, то, по сути, это будет означать, что другим потребителям он просто недопоставит газ», — заметил Подлевских.

С США тоже есть проблемы. Несмотря на то, что в последнее время они выходят на уровни уверенного экспортера газа, объемы их поставок в Европу составляют единицы-десятки миллиардов кубометров. В то время как из России идет более 100 миллиардов. Понятно, что заместить единицами-десятками сотню нереально Николай Подлевских финансовый аналитик

Другой вариант замещения, по его словам, подсказывает тренд на возобновляемые источники энергии, их доля выработки в Европе уже является значительной и вполне может считаться серьезным фактором.

«Если предположить, что Европа ускорит этот тренд, то к концу 2020-х годов, действительно, можно говорить о том, что критическая зависимость ЕС от российского газа будет устранена. Это возможно. Тем более, что есть еще и альтернативные поставки из других регионов. Но все же на горизонте года-двух лет это невозможно», — убежден финансист.

Он допустил, что сейчас, поскольку впереди лето, Европа постарается максимально экономно расходовать газ, но ей, в любом случае, придется заполнить хранилища к следующему отопительному сезону.

«Уже звучали заявления о том, что покупка газа за рубли идет вразрез с экономическими санкциями, введенными против России. Но, мне кажется, вся эта риторика в итоге сведется к тому, что, поскольку полностью заместить поставки нечем, придется все же пойти на такой компромисс», — считает аналитик.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст назвал условие для поставок газа за рубли, заявив, что для этого пришлось бы нарушить санкции ЕС против Центробанка. По его словам, при таком сценарии Германия будет вынуждена обходить собственные ограничительные меры против Москвы.