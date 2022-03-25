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Медведев прокомментировал санкции Запада против российского бизнеса

Зампред Совбеза Медведев назвал глупым план Запада повлиять на власть России через бизнес
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Sputnik / Reuters

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал санкции Запада против российского бизнеса. По его мнению, представители отрасли оказались «без вины виноватые».

Медведев назвал глупым план Запада повлиять на власть России через бизнесменов. По его мнению, никто из них не способен изменить точку зрения российского руководства.

«Если говорить о бизнесе, это тоже часть нашего общества и крупный бизнес в том числе — они, что называется, без вины виноватые. Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак», — заявил зампред Совбеза.

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Он добавил, что перед властью и бизнесом стоят разные задачи. Руководство государства опирается на интересы людей и всей страны, а предприниматель занят управлением своим делом.

«Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — заключил он.

В том же интервью Медведев заявил о попытках Запада настроить россиян против власти. Этого страны добиваются с помощью «дурацких санкций».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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