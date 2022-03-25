Медведев заявил о попытках «дурацкими санкциями» настроить россиян против власти

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что санкции не разобщают, а консолидируют россиян

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости рассказал, что западные страны своими «дурацкими санкциями» пытаются настроить россиян против власти и разобщить народ, но вместо этого происходит совсем обратное — у людей происходит консолидация.

«По сути, вот этими своими санкциями западный мир пытается повлиять на граждан нашей страны, сделать им больно. И, естественно, постараться настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти, что это создаст какие-то проблемы для власти», — заявил зампредседателя Совбеза.

Он отметил, что люди, составляющие подобные планы, совершенно не понимают менталитета россиян. По его словам, давление, которое пытаются оказывать на Россию, направлено не на крупных предпринимателей или бизнес, а на каждого жителя страны, который осознает это, что, в свою очередь, побуждает народ консолидироваться. Медведев подчеркнул, что Запад не мог понять эту мысль ни 70, ни 100 лет назад, и также не понимает ее сегодня.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс по итогам саммита НАТО в Брюсселе признал, что стране необходимо отказаться от импорта российских энергоносителей. По его словам, Рига готова заплатить такую цену за независимость.