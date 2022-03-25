В Центре Хруничева рассказали о сотрудничестве с Boeing

В Центре Хруничева продолжили сотрудничество в компанией Boeing по программе МКС

Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») продолжает сотрудничество с американской компанией Boeing по Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС директор программы МКС Центра Хруничева Сергей Шаевич.

«Контакты с представителями компании Boeing сохраняются на регулярной основе, нет предпосылок для расторжения контракта», — сказал он.

Шаевич уточнил, что в настоящее время стороны обсуждают заключение контрактов по поддержания в рабочем состоянии наземных стендовых изделий и контрольно-проверочной аппаратуры для сопровождения полета функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря». Ожидается, что срок работы соответствующего наземного оборудования будет продлен до 2024 года, а модуля — до 2028 года.

По его словам, технически и конструктивно «Заря» — первый элемент МКС — глубоко интегрирована в российский и американский сегменты МКС, и какие-либо изменения в сотрудничестве между компаниями возможны только в случае изменения отношений на уровне «Роскосмоса» и НАСА.

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце руководитель «Роскосмоса» заметил, что США на создание замены техническому вкладу России в функционирование МКС могут потребоваться годы.