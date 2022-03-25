Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Центре Хруничева рассказали о сотрудничестве с Boeing

В Центре Хруничева продолжили сотрудничество в компанией Boeing по программе МКС

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») продолжает сотрудничество с американской компанией Boeing по Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС директор программы МКС Центра Хруничева Сергей Шаевич.

«Контакты с представителями компании Boeing сохраняются на регулярной основе, нет предпосылок для расторжения контракта», — сказал он.

Шаевич уточнил, что в настоящее время стороны обсуждают заключение контрактов по поддержания в рабочем состоянии наземных стендовых изделий и контрольно-проверочной аппаратуры для сопровождения полета функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря». Ожидается, что срок работы соответствующего наземного оборудования будет продлен до 2024 года, а модуля — до 2028 года.

По его словам, технически и конструктивно «Заря» — первый элемент МКС — глубоко интегрирована в российский и американский сегменты МКС, и какие-либо изменения в сотрудничестве между компаниями возможны только в случае изменения отношений на уровне «Роскосмоса» и НАСА.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце руководитель «Роскосмоса» заметил, что США на создание замены техническому вкладу России в функционирование МКС могут потребоваться годы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Байден высказался о территориальной целостности Украины
В школах России отменили требование о специальной рассадке во время экзамена
Apple Pay приостановил оплату картами «Мир»
Минобороны показало уничтожение вертолетами пункта украинских националистов
В Центре Хруничева рассказали о сотрудничестве с Boeing
Полицейский подвергся нападению хищной птицы и не понял этого
Драка на станции московского метро попала на видео
Конкурент «Газпрома» затормозил работы по перспективным проектам
ФСБ задержала россиянина за попытку передачи информации украинским спецслужбам
Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт из-за неисправности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.