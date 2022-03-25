Назван единственно возможный способ добраться до Финляндии после отмены поездов

Альтернативой отмененным поездам Allegro между Россией и Финляндией назвали автобусы

Россиянам назвали альтернативный способ попасть из России в Финляндию после отмены поездов Allegro, которые следовали по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Об этом пишет портал TourDom.

По словам экспертов, единственным вариантом добраться до европейской страны на данный момент стали рейсовые автобусы компаний Ecolines и LuxExpress. Время в пути занимает около восьми часов в одну сторону без учета возможных задержек на границе.

Рейсы LuxExpress отправляются из Санкт-Петербурга каждый день в шесть часов утра, обратный автобус отходит в 16:15. Стоимость билета в один конец составляет 32 евро (примерно 4,6 тысячи рублей). Автобусы Ecolines также курсируют ежедневно, время отправления — 6:45 утра. Билеты можно приобрести за 3,9 тысячи рублей.

По словам специалистов туриндустрии, отмена Allegro не скажется на организованном туризме, так как поезда были востребованы для самостоятельных поездок. «Это были не туристические поездки, а личные, по бизнесу, по учебе, медицинские», — уточнил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Ранее сообщалось, что с 28 марта прекратится движение поездов Allegro, курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом. По словам представителя железнодорожной компании VR Group Топи Симола, движение поездов временно приостанавливается, так как, согласно письму министерства управления госсобственностью, дальнейшая эксплуатация Allegro нецелесообразна из-за санкций.