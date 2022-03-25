Экс-депутат Рады назвал Зеленского военным преступником

Бывший депутат Верховной Рады Украины Кива назвал Зеленского военным преступником

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал президента страны Владимира Зеленского военным преступником, обвинив в использовании мирного населения в качестве «живого щита» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кивы, Зеленский сознательно не объявлял эвакуацию, чтобы использовать мирные города как оборонительные сооружения ВСУ. Депутат уверен, что украинские власти специально блокировали выезд гражданских лиц для создания «более кровавой картинки».

Ранее Кива опубликовал карту раздела Украины, которую показали в эфире польского телеканала TVP1. По его мнению, она говорит о готовности Запада к развалу страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По словам главы государства, она стала ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.