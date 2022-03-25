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Экс-депутат Рады назвал Зеленского военным преступником

Бывший депутат Верховной Рады Украины Кива назвал Зеленского военным преступником

Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал президента страны Владимира Зеленского военным преступником, обвинив в использовании мирного населения в качестве «живого щита» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кивы, Зеленский сознательно не объявлял эвакуацию, чтобы использовать мирные города как оборонительные сооружения ВСУ. Депутат уверен, что украинские власти специально блокировали выезд гражданских лиц для создания «более кровавой картинки».

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Ранее Кива опубликовал карту раздела Украины, которую показали в эфире польского телеканала TVP1. По его мнению, она говорит о готовности Запада к развалу страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По словам главы государства, она стала ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Алевтина Запольская
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