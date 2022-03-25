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Экс-депутат Рады показал польскую карту раздела Украины

Экс-депутат Рады Кива заявил о готовности Запада к разделу Украины из-за польской карты

Фото: Pixabay

Экс-депутат Рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которую показали в эфире польского телеканала TVP1. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива заявил, что карта в эфире TVP1 говорит о готовности Запада к разделу Украины. «Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — написал он.

Однако экс-депутат не объяснил, в каком контексте TVP1 продемонстрировал такую карту Украины.

Ранее Кива назвал способ восстановить Украину. По его мнению, это возможно реализовать, если вернуть награбленное украинскими олигархами в бюджет. Кива уверен, что этих средств «хватит на две страны».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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