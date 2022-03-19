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На Украине назвали способ восстановить страну

Экс-депутат Рады Кива: олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал способ восстановить Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что сделать это можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами в бюджет. «Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины», — заявил он.

По мнению Кивы, этих средств «хватит на две страны».

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Ксения Назарова
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