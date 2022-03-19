На Украине назвали способ восстановить страну

Экс-депутат Рады Кива: олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал способ восстановить Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что сделать это можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами в бюджет. «Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины», — заявил он.

По мнению Кивы, этих средств «хватит на две страны».

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.