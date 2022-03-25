Франция призвала ввести санкции против киберсферы КНДР

Постпред Франции при ООН заявил, что новые санкции СБ ООН должны затронуть киберсферу КНДР

Новые санкции Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) против КНДР должны затронуть киберсферу. Такое мнение выразил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, пишет ТАСС.

Необходимость принятия данных мер он обосновал тем, что Северная Корея «находит пути для финансирования своей программы вооружении». Николя де Ривьер пояснил, что киберсфера позволяет Пхеньяну не только получать доступ к информации, но и остается источником доходов для Пхеньяна.

24 марта КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Это уже двенадцатый инцидент с начала 2022 года.