91-летний Иван Краско едва не стал жертвой мошенников

Российский актер Иван Краско заявил, что едва не стал жертвой телефонных мошенников

Российский актер Иван Краско заявил, что едва не стал жертвой телефонных мошенников. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

91-летний артист отметил, что его почти обманули после того, как он позвонил по одному из рекламных объявлений, обещающих быстрое восстановление организма. Утверждается, что Краско хотел решить проблему со зрением. «Мне там женский приятный голос объясняет, что если закажу на год средство, то будет столько-то стоить и плюс доставка. Я говорю: "Может, уже хватит позориться? Ну что вы обманываете? Никто ничего бесплатно не предоставит, не привезет"», — рассказал он.

Краско подчеркнул, что в результате ему выставили счет в 20 тысяч рублей. «Нет, ребята! Не надо мне такого. Дурят нас, а люди верят», — пожаловался актер.

Ранее в марте этого года Наталья Вяль, бывшая жена Иван Краско, сообщила, что он почти ослеп после инсульта. Она подчеркнула, что артист практически перестал видеть из-за перенесенного инсульта. «Только по голосу понимает», — добавила Вяль.