Актер Иван Краско практически перестал видеть из-за перенесенного инсульта

Российский актер Иван Краско почти ослеп после инсульта, сообщила его бывшая жена Наталья Вяль в эфире Первого канала. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Вяль заявила, что артист практически перестал видеть из-за перенесенного инсульта. «Только по голосу понимает», — добавила она.

4 марта Иван Краско покинул реабилитационный центр, где три недели восстанавливался после инсульта. Его директор Вячеслав Смородинов отметил, что Краско «оказывали должное внимание, уход и процедуры, капельницы ставили», поэтому сейчас он чувствует себя пободрее. «Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — сказал Смородинов.

16 февраля стало известно, что Краско госпитализирован в одну из клиник для лечения последствий инсульта, перенесенного в 2021 году. Также у него диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела, которая может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.