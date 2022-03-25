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МВД Казахстана сообщило о ликвидации почти 100 схронов с огнестрельным оружием

МВД Казахстана рассказало, что изъяло из схронов 1268 единиц огнестрельного оружия

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что ликвидировало почти 100 схронов с огнестрельным оружием. Об этом пишет Tengrinews.

МВД утверждает, что обнаружены 97 схронов. «Из незаконного оборота изъято 1268 единиц огнестрельного оружия, в том числе 127 автоматов, пулемет, 395 пистолетов, 144 нарезных карабина, 414 гладкоствольных ружей», — рассказали в министерстве. Кроме того, изъяты 238 гранат и 33 тысячи боеприпасов.

За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия арестованы 319 человек, в том числе 22 представителя криминалитета.

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2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в массовые беспорядки, на подавление которых бросили армию. По официальным данным, погибли 230 человек.

Власти Казахстана назвали участников беспорядков террористами. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что некие высокопоставленные лица в республике пытались совершить госпереворот.

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София Сарджвеладзе
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