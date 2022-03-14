Генпрокурор Казахстана объяснил отсутствие списка жертв беспорядков заботой об их семьях

Власти Казахстана объяснили отсутствие списка жертв январских беспорядков заботой о чувствах их родственников, пишет Nur.kz.

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Снежанна Имашева заявила генпрокурору Берику Асылову, что «общество требует список погибших и причины их смерти». Асылов сказал, что власти изучили появившийся в интернете список погибших и нашли в нем недочеты.

«Список погибших людей мы официально не публиковали. Перед тем как разглашать, мы думаем, что причиним переживания семье и родственникам. Поэтому нужно сначала изучить», — заявил генпрокурор.

Он напомнил, что возбуждено 46 уголовных дел об убийствах и актах терроризма. «Все эти моменты необходимо сначала изучить, кто был правонарушителем, а кто был мирным митингующим. В ходе расследования мы должны это все определить, а потом уже предоставим информацию», — добавил Асылов.

При этом он объявил, что во время январских событий погибли 230 человек, из них 19 были военнослужащими и другими силовиками. Ранее сообщалось о 225 погибших.