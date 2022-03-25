Лавров рассказал об объявлении России тотальной и гибридной войны

Лавров заявил, что Запад объявил России настоящую тотальную гибридную войну

Запад объявил России настоящую тотальную гибридную войну и желает разрушить российскую экономику. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией. И цели не скрываются: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что большинство стран мира не присоединится к «играм» Запада с использованием санкционной политики против России, несмотря на давление. По его словам, попытки западных сил подмять под себя остальные страны мира обречены на провал.