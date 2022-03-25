Лавров заявил о провальных попытках Запада подмять под себя мир

Лавров предрек, что большинство стран мира не присоединится к санкционным «играм» Запада

Большинство стран мира не присоединится к «играм» Запада с использованием санкционной политики против России, несмотря на давление. Такое развитие событий предрек глава российского МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Дипломат заявил, что попытки западных сил подмять под себя остальные страны мира обречены на провал. «Несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационные резолюции ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься игрой в одни ворота», — заключил он.

По мнению Лаврова, большинство государств заинтересовано в развитии равноправного международного сотрудничества на основе основных принципов, заложенных в уставе ООН. «Прежде всего, принцип суверенного равенства государств. Запад его грубейшим образом попирает и навязывает всем свое превосходство», — уточнил он.

Ранее Лавров прокомментировал отъезд части россиян из страны. По его словам, граждане России, решившие покинуть страну на фоне происходящего на Украине, имели право на такой выбор. «Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», — сказал министр.