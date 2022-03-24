Лавров прокомментировал решение части россиян покинуть страну

Лавров заявил, что граждане России, решившие покинуть страну, имели право на такой выбор

Граждане России, решившие покинуть страну на фоне происходящего на Украине, имели право на такой выбор. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отъезд части россиян из страны, передает ТАСС.

«Большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все — одна большая и общечеловеческая цивилизация, теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», — сказал министр.

После начала российской военной операции на Украине некоторые граждане России предпочли спешно покинуть страну. Так, из России уехала актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, покинул свой пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и отбыл из страны бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, уехала из России прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова.