ЛДПР попросила генпрокурора запретить Mash из-за сообщения о смерти Жириновского
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой запретить Telegram-канал Mash, который сообщил о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на текст распоряжения сообщает ТАСС.
В документе указано, что заведомо ложная информация получила огромную огласку. При этом в ЛДПР убеждены, что Mash распространил ее намеренно.
Депутат попросил Краснова провести проверку по данному факту и принять меры прокурорского реагирования «вплоть до возбуждения административных и уголовных дел». Кроме того, Власов предложил рассмотреть возможность признания указанного Telegram-канала нежелательной в России организацией и запретить его деятельность на территории страны.
Ранее в пресс-службе ЛДПР проинформировали, что готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера политсилы.
25 марта Mash сообщил, что Жириновский скончался. Смерть политика также подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил соответствующую публикацию из Telegram. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг указанные сообщения. По его словам, состояние политика тяжелое, ему сделали КТ и врачи продолжают бороться за его жизнь.
Председатель ЛДПР Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма, в начале февраля.