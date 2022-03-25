ЛДПР попросила генпрокурора запретить Mash из-за сообщения о смерти Жириновского

Депутат Власов обратился к генпрокурору Краснову с просьбой запретить Telegram-канал Mash

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой запретить Telegram-канал Mash, который сообщил о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на текст распоряжения сообщает ТАСС.

В документе указано, что заведомо ложная информация получила огромную огласку. При этом в ЛДПР убеждены, что Mash распространил ее намеренно.

Депутат попросил Краснова провести проверку по данному факту и принять меры прокурорского реагирования «вплоть до возбуждения административных и уголовных дел». Кроме того, Власов предложил рассмотреть возможность признания указанного Telegram-канала нежелательной в России организацией и запретить его деятельность на территории страны.

Ранее в пресс-службе ЛДПР проинформировали, что готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера политсилы.

25 марта Mash сообщил, что Жириновский скончался. Смерть политика также подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил соответствующую публикацию из Telegram. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг указанные сообщения. По его словам, состояние политика тяжелое, ему сделали КТ и врачи продолжают бороться за его жизнь.

Председатель ЛДПР Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма, в начале февраля.