Необычный способ открыть бутылку удивил пользователей сети

Пользователей Reddit удивило видео, на котором девушка открыла бутылку с помощью шнурка

Пользователи сайта Reddit обратили внимание на видео, на котором девушка продемонстрировала необычный способ открыть бутылку. Ролик, в котором она сняла крышку без помощи открывашки, удивил многих комментаторов.

На видео девушка обмотала горлышко бутылки шнурком от кроссовки, а затем резко потянула шнурок вверх. После этого крышка слетела с бутылки.

Многих пользователей сети впечатлила находчивость героини ролика. «Как умно!», «Где вы были на прошлых выходных, когда мы с мужем были на пляже и не могли открыть бутылку?», «Я воспользуюсь этим способом», — написали они. Некоторые юзеры рассказали, что обычно открывают бутылку при помощи зажигалки.

Однако не всем пользователям понравился этот способ. «Это выглядит мерзко. Обувь и шнурки гораздо грязнее, чем люди думают», — написал один комментатор. Другой юзер предположил, что таким способом можно легко порвать шнурок.

Ранее другая блогерша рассказала в TikTok о своем способе заставить ребенка читать. По словам женщины, она платит своей дочери по два доллара за каждую прочитанную главу книги. Она назвала это лучшим вложением денег.