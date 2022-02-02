Мать нашла способ заставить ребенка читать и вызвала споры

Блогерша под ником Кейт Шелтон (Kate Shelton) рассказала, что нашла способ заставить своего ребенка читать книги. Подробности женщина раскрыла в ролике, опубликованном 31 января на платформе TikTok.

По словам матери, она стала платить своей шестилетней дочери по два доллара за каждую прочитанную главу книги. «Это лучшее вложение денег», — заверила женщина.

Ролик блогерши набрал более 370 тысяч просмотров и вызвал споры в сети. Пока одни пользователи положительно оценили идею женщины, другие раскритиковали ее. «Смешно. Откуда вы знаете, что ваша дочь действительно читает книгу, а не просто листает страницы?», «В начальной школе я брал в библиотеке книги, и, если они оказывались тяжелыми для моего восприятия, то я просто хранил их дома одну или две недели, пока не возвращал обратно», — написали юзеры.

Один из комментаторов посоветовал Шелтон усовершенствовать придуманный ею способ. По мнению юзера, матери следует также платить дочери по три доллара за то, чтобы она писала небольшие эссе по прочитанным книгам.

Ранее блогерша и мать 11 детей Вероника Мерритт (Veronica Merritt) из США показала в TikTok, как приготовила ужин для своей семьи. В комментариях многие пользователи сети раскритиковали приготовленные ею блюда: те показались им недостаточно полезными для детей.