Лавров заявил об отказе России уходить в самоизоляцию

Лавров заявил, что России не уйдет в самоизоляцию и продолжит работать с союзниками

России не уйдет в самоизоляцию и продолжит работать с союзниками. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Ни о какой изоляции России — а такая цель была поставлена [Западом] — речь не идет. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что большинство стран мира не присоединится к играм Запада с использованием санкционной политики против России, несмотря на давление. По его словам, попытки западных сил подмять под себя остальные страны мира обречены на провал.