В Китае рассказали об отношении к «однополярной Азии»

МИД КНР заявил, что Китай не стремится к «однополярной Азии», уважая роль Индии в регионе

Китай не стремится к «однополярной Азии» и уважает традиционную роль Индии в регионе. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

Министр в ходе встречи в Нью-Дели с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом рассказал об отношении КНР к подобной концепции. «Китай не стремится к так называемой однополярной Азии, уважает традиционную роль Индии в регионе», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что Китай не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что позиция Китая по вопросу Украины объективна и справедлива, а также выразил мнение, что она находится «на правильной стороне истории».

